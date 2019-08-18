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Дело о стрельбе по внедорожнику на границе с Румынией передали ГБР

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 16:52
Дело о стрельбе по внедорожнику на границе с Румынией передали ГБР
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Ночью внедорожник пытался прорваться через границу

Дело о стрельбе по внедорожнику в Черновицкой области на границе передали в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Сообщается, что ночью трое мужчин двигались на автомобиле Nissan Patrol в районе границы с Румынией. Пограничники пытались остановить их для проверки на противоправную деятельность, однако авто продолжало движение. Для остановки внедорожника пограничники открыли огонь, в результате стрельбы один из пассажиров получил огнестрельное ранение.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело передано в Государственное бюро расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничный наряд со стрельбой задержал контрабандистов, которые пытались переместить незаконную партию сигарет. В транспортных средствах пограничники обнаружили более 100 ящиков табачных изделий. Контрабандная партия предназначалась для вывоза в Венгрию.

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