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Справу про стрілянину по позашляховику на кордоні з Румунією передали ДБР

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 16:52
Справу про стрілянину по позашляховику на кордоні з Румунією передали ДБР
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Вночі позашляховик намагався прорватися через кордон

Справа про стрілянину по позашляховику у Чернівецькій області на кордоні передали в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Повідомляється, що вночі троє чоловіків рухалися на автомобілі Nissan Patrol в районі кордону з Румунією. Прикордонники намагалися зупинити їх для перевірки на протиправну діяльність, однак авто продовжував рух. Для зупинки позашляховика прикордонники відкрили вогонь, в результаті стрілянини один з пасажирів отримав вогнепальне поранення.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються. Справу передано в Державне бюро розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області прикордонний наряд зі стріляниною затримав контрабандистів, які намагалися перемістити незаконну партію сигарет. В транспортних засобах прикордонники виявили понад 100 ящиків тютюнових виробів. Контрабандна партія призначалася для вивезення в Угорщину.

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