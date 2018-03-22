Дело Скрипаля: Великобритания отказалась от консультаций с РФ по кибербезопасности

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался от предложения российской стороны

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от предложения российской стороны провести совместные консультации по кибербезопасности. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передают российские СМИ.

"Господин Лавров сказал, что надо провести консультации в отношении кибербезопасности… Ответ был "нет" со стороны Бориса Джонсона", - сказал Яковенко.

Как известно, визит главы Джонсона в Москву состоялся в декабре 2017 года, тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман не участвовал во встрече в российском Министерстве иностранных дел, посвященной делу об отравлении бівшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, на встречу не прихали посол Китая Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берманн, посол Германии Рюдигер фон Фрич, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. В диппредставительствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то из посольств.

