Дело Скрипаля: послы США, Франции, Германии и Китая не придут на встречу в МИД РФ

Вчера в МИД РФ пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством

Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском Министерстве иностранных дел, посвященной делу об отравлении бівшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон российским СМИ.

По ее словам, дипведомстве США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.

Кроме того, на встречу не придут посол Китая Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берманн, посол Германии Рюдигер фон Фрич. В диппредставительствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то из посольств.

Напомним, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет присутствовать на встрече послов, которую Министерство иностранных дел России собирает сегодня. Российские СМИ сообщают, что заместитель главы представительства Евросоюза в РФ Свен-Олов Карлссон примет участие во встрече.

Как известно, вчера, 20 марта, в Министерстве иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с российским руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании.