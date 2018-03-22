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Справа Скрипаля: Велика Британія відмовилася від консультацій з РФ щодо кібербезпеки

НовиниПолітика    22.03.2018 - 15:26
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон відмовився від пропозиції російської сторони

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон відмовився від пропозиції російської сторони провести спільні консультації щодо кібербезпеки. Про це заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, передають російські ЗМІ.

"Пан Лавров сказав, що треба провести консультації щодо кібербезпеки... Відповідь була "ні" з боку Бориса Джонсона", - сказав Яковенко.

Як відомо, візит глави Джонсона в Москву відбувся в грудні 2017 року, тоді міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував йому провести консультації з кібербезпеки.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман не брав участь у зустрічі в російському Міністерстві закордонних справ, присвяченій справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Крім того, на зустріч не прихали посол Китаю Лі Хуей, посол Франції Сільві Берманн, посол Німеччини Рюдігер фон Фріч, посол Великої Британії в Москві Лорі Брістоу. У диппредставництвах цих країн у Москві заявили, що країни будуть представлені кимось з посольств.

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Теги: Великобритания, борис джонсон
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