Дело Скрипаля угрожает британскому бизнесу "Газпрома"

Покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля угрожает британскому бизнесу российского "Газпрома". Об этом сообщает DW.

Так, британский премьер Тереза Мэй, говоря 14 марта в парламенте об ответных мерах на отравление Скрипаля и его дочери, заявила также о намерении Великобритании заменить Россию другими странами-поставщиками природного газа.

По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в 2017 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье рекордные объемы газа: 193,9 млрд куб. м, в частности, поставки в Германию составили 53,4 млрд куб. м, в Турцию 29 млрд куб. м, во Францию 12,3 млрд куб. м, в Австрию 8,5 млрд куб. м. При этом он не стал упоминать Великобританию (а также Италию), сфокусировав внимание СМИ на тех странах, где наблюдался значительный рост продаж.

Согласно информации издания, на британском рынке поставки газа в прошлом году снизились, составив, согласно сайту компании "Газпром экспорт", 16,3 млрд куб. м.

Отметим, что если учесть, что всего "Газпром" поставил в тот год в дальнее зарубежье 179,3 млрд куб. м газа, то получается, что на британский рынок пришлось примерно 10% экспорта. Иначе говоря, Великобритания, является для "Газпрома" существенно более крупным клиентом, чем все страны Балканского полуострова вместе взятые.

"После резкого обострения британо-российских отношений из-за дела Скрипаля "Газпрому" уже вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшую экспансию в Великобритании. Хотя совершенно непонятно, как именно Мэй собирается осуществлять свою угрозу и заменять Россию другими странами-поставщиками газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поиск решений, скорее всего, пойдет в нескольких направлениях. В их числе - увеличение закупок газа на норвежских месторождениях, а также расширение ставшего уже традиционным импорта сжиженного природного газа (СПГ): терминалы для его регазификации имеются.

При этом нельзя исключить, что в складывающейся обстановке многие британские потребители из патриотических соображений захотят отказаться от российского газа, даже если это обернется для них дополнительными расходами на энергию.

Напомним, ранее Мэй заявила, что Великобритания проведет переговоры с другими странами для поставок газа в рамках мер, введенных Лондоном в отношении РФ.