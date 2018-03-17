Справа Скрипаля загрожує британському бізнесу "Газпрому"

Замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля загрожує британському бізнесу російського "Газпрому". Про це повідомляє DW.

Так, британський прем'єр Тереза Мей, кажучи 14 березня в парламенті про заходи у відповідь на отруєння Скрипаля і його дочки, також заявила про намір Великої Британії замінити Росію іншими країнами-постачальниками природного газу.

За даними голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, в 2017 році "Газпром" експортував в далеке зарубіжжя рекордні обсяги газу: 193,9 млрд куб. м, зокрема, поставки в Німеччину склали 53,4 млрд куб. м, у Туреччину 29 млрд куб. м, у Францію 12,3 млрд куб. м, в Австрію 8,5 млрд куб. м. При цьому він не став згадувати Великобританію (а також Італію), сфокусувавши увагу ЗМІ на тих країнах, де спостерігалося значне зростання продажів.

Згідно з інформацією видання, на британському ринку постачання газу в минулому році знизилися, склавши, згідно сайту компанії "Газпром експорт", 16,3 млрд куб. м.

Відзначимо, що якщо врахувати, що всього "Газпром" поставив в той рік в далеке зарубіжжя 179,3 млрд куб. м газу, то виходить, що на британський ринок довелося приблизно 10% експорту. Інакше кажучи, Велика Британія, є для "Газпрому" істотно більш великим клієнтом, ніж всі країни Балканського півострова разом узяті.

"Після різкого загострення британо-російських відносин через справу Скрипаля "Газпрому" вже навряд чи варто розраховувати на подальшу експансію в Велику Британію. Хоча абсолютно незрозуміло, як саме Мей збирається здійснювати свою загрозу і замінювати Росію іншими країнами-постачальниками газу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пошук рішень, швидше за все, піде в декількох напрямках. У їх числі - збільшення закупівель газу на норвезьких родовищах, а також розширення імпорту зрідженого природного газу (СПГ): термінали для його регазифікації є.

При цьому не можна виключити, що в багато британських споживачів з патріотичних міркувань захочуть відмовитись від російського газу, навіть якщо це для них обернеться додатковими витратами на енергію.

Нагадаємо, раніше Мей заявила, що Велика Британія проведе переговори з іншими країнами для поставок газу в рамках заходів, введених Лондоном щодо РФ.