Справа Скрипаля: поліція вважає, що в отруєнні брали участь дві людини

У Скотленд-Ярді вважають, що учасники отруєння Скрипаля знаходяться в Росії

У поліції Великобританії вважають, що до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство на наступний день. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела в Скотленд-Ярді.

Як повідомляється, поліція розцінює цей висновок як "величезний прорив". Крім того, в поліції вважають, що учасники отруєння знаходяться в Росії.

"Кінцева мета завжди полягає у тому, щоб вони постали перед судом. Звичайно, якщо вони не знаходяться у Великобританії, це робить цю задачу набагато більш складною", - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потерпілий при отруєнні у Солсбері колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль виписаний з лікарні.

Як відомо, Юлія Скрипаль, що постраждала в результаті отруєння, покинула лікарню в квітні.

Відзначимо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".