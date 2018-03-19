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Дело Скрипаля: МИД Швеции завтра вызовет посла России

НовостиПолитика    19.03.2018 - 17:22
Фото: Маргот Валльстрем (marg-(twitter.com-margotwallstrom)
Фото: Маргот Валльстрем (marg-(twitter.com-margotwallstrom)

Посол России будет вызван в связи с обвинениями в том, что Швеция может быть источником нервно-паралитического вещества

В Министерстве иностранных дел Швеции сообщили, что во вторник, 20 марта, вызовут посла России в связи с заявлением РФ о том, что источником происхождения нервно-паралитического вещества, использованного для отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, могла быть Швеция. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, Великобритания на прошлой неделе заявила, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери нервно-паралитическим веществом класса “Новичок”, разработанным советскими военными, стоит Россия.

При этом Москва отрицает обвинения. В субботу, 17 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что наиболее вероятным источником происхождения яда может быть сама Великобритания, Чехия, Словакия, США или Швеция.

В связи с этим министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем назвала эти обвинения “неприемлемыми и необоснованными”.

“Посол России завтра будет вызван в министерство иностранных дел в связи с российскими обвинениями в том, что Швеция может быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на убийство в Солсбери”, - сообщила она.

Напомним, Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, которое считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

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Теги: Российская Федерация, Швеция, посол
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