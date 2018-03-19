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Справа Скрипаля: МЗС Швеції завтра викличе посла Росії

НовиниПолітика    19.03.2018 - 17:22
Фото: Маргот Валльстрем (marg-(twitter.com-margotwallstrom)
Фото: Маргот Валльстрем (marg-(twitter.com-margotwallstrom)

Посол Росії буде викликаний у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що Швеція може бути джерелом нервово-паралітичної речовини

У Міністерстві закордонних справ Швеції повідомили, що у вівторок, 20 березня, викличуть посла Росії в зв'язку з заявою РФ про те, що джерелом походження нервово-паралітичної речовини, використаної для отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, могла бути Швеція. Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, Велика Британія минулого тижня заявила, що за отруєнням Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", розробленим радянськими військовими, стоїть Росія.

При цьому Москва заперечує звинувачення. У суботу, 17 березня, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сказала, що найбільш імовірним джерелом походження отрути може бути сама Велика Британія, Чехія, Словаччина, США або Швеція.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем назвала ці звинувачення "неприйнятними і необгрунтованими".

"Посол Росії завтра буде викликаний в міністерство закордонних справ у зв'язку з російськими звинуваченнями в тому, що Швеція може бути джерелом нервово-паралітичної речовини, використаної при замаху на вбивство в Солсбері", - повідомила вона.

Нагадаємо, Європейський союз вкрай серйозно ставиться до оцінки уряду Великобританії, яка вважає Росію з великою часткою ймовірності відповідальною за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Теги: Російська Федерація, Швеция, посол
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