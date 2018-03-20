Дело Скрипаля: Лондон продолжит оказывать давление на Россию

Великобритания извлекла уроки из отравления Сергея Скрипаля. Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом заявил в эксклюзивном интервью DW Борис Джонсон.

В Брюсселе, в понедельник 19 марта, встречались министры иностранных дел Евросоюза. Во время встречи они осудили нападение с использованием химического оружия и выразили "безграничную солидарность" Лондону в связи с делом Скрипаля. На встрече присутствовал также глава британского МИДа Борис Джонсон.

Глава МИДа пояснил в интервью свои слова о том, что Владимир Путин лично дал указание отравить двойного агента Сергея Скрипаля.

"Виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией… Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве - в том состоянии, в котором оно находится в настоящее время. Вот причина, по которой я сделал это заявление. Если вы посмотрите на вещество, которое использовалось, то это яд "Новичок", который делался только в России", - сказал Джонсон.

Как сообщалось, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник, 19 марта, прибыли в Великобританию. Они должны изучить нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта были отравлены агент британских и российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы МИДа, российскую позицию по судьбе "Новичка" можно назвать все более странной.

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок", - это сказал российский посол в ЕС. В другом заявлении утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем заявлении говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания. Кажется, посол РФ в Евросоюзе сказал, что запасы"Новичка" были в Великобритании. Я думаю, им надо определиться с этим", - подытожил Джонсон.