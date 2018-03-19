Дело Скрипаля: в МИД Британии заявили об абсурдности возражений России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что она "никого не обманывает" своим ответом на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипала и описал реакцию Кремля как "все более абсурдную". Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Вusinessinsider.

"Российские опровержения становятся все более абсурдными. Когда-то они говорили, что никогда не делали "Новичок", а потом говорят, что они сделали "Новичок", но все запасы были уничтожены, а потом снова говорят, что они сделали "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них попали в Швецию, Чешскую Республику, Словакию, Соединенные Штаты или даже Соединенное Королевство", - заявил Джонсон.

Джонсон находится в Брюсселе для того чтобы активизировать совместное осуждение России, поскольку отношения между Лондоном и Москвой продолжают ухудшаться.

Он отметил, что в Европе нет страны, на которую не повлияло поведение России.

"В Брюсселе едва ли есть страна за столом, на которую не повлияло какое-то злостное поведение, связанное с Россией", - заявил он.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Европейский союз полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.