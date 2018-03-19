Дело Скрипаля: в МИД Британии заявили об абсурдности возражений России

В Европе нет страны, на которую не повлияло поведение России, заявил Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что она "никого не обманывает" своим ответом на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипала и описал реакцию Кремля как "все более абсурдную". Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Вusinessinsider.
"Российские опровержения становятся все более абсурдными. Когда-то они говорили, что никогда не делали "Новичок", а потом говорят, что они сделали "Новичок", но все запасы были уничтожены, а потом снова говорят, что они сделали "Новичок", и все запасы были уничтожены, но некоторые из них попали в Швецию, Чешскую Республику, Словакию, Соединенные Штаты или даже Соединенное Королевство", - заявил Джонсон.
Джонсон находится в Брюсселе для того чтобы активизировать совместное осуждение России, поскольку отношения между Лондоном и Москвой продолжают ухудшаться.
Он отметил, что в Европе нет страны, на которую не повлияло поведение России.
"В Брюсселе едва ли есть страна за столом, на которую не повлияло какое-то злостное поведение, связанное с Россией", - заявил он.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Европейский союз полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.