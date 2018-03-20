Справа Скрипаля: Лондон продовжить чинити тиск на Росію

Великобританія винесла уроки з отруєня Сергія Скрипаля. Лондон буде чинити тиск на Росію. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон.

В Брюсселі, в понеділок, 19 березня, зустрічалися міністри закордонних справ Євросоюзу. Під час зустрічі вони засудили напад з використанням хімічної зброї та висловили "безмежну солідарність" Лондону у зв'язку зі справою Скрипаля. На зустрічі був присутній також голова британського МЗС Борис Джонсон.

Глава МЗС пояснив в інтерв'ю свої слова про те, що Володимир Путін особисто дав вказівку отруїти подвійного агента Сергія Скрипаля.

"Винуватцями події не є ні жителі Росії, ні Росія. У нас немає сварки з Росією... Справа не в цьому, а в Кремлі і в російському державі - в тому стані, в якому воно знаходиться в даний час. Ось причина, по якій я зробив цю заяву. Якщо ви подивитеся на речовину, яке використовувалося, то це отрута "Новачок", який робився тільки в Росії", - сказав Джонсон.

Як повідомлялося, експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) у понеділок, 19 березня, прибули до Великобританії. Вони повинні вивчити нервово-паралітична речовина, якою 4 березня були отруєні агент британських і російських спецслужб Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, за словами глави МЗС, російську позицію щодо долі "Новачка" можна назвати все більш дивною.

"В одній заяві нам кажуть, що ніколи не виробляли "Новачок", - сказав російський посол в ЄС. В іншому заяві стверджується, що вони виробляли його, але всі запаси були знищені. У третьому заяві йдеться: так, всі запаси знищені, за винятком деякої кількості, яке могло потрапити в такі країни, як Швеція, Чехія, Словаччина, США, і, може бути, Великобританія. Здається, посол РФ в Євросоюзі сказав, що запаси"Новачка" були у Великобританії. Я думаю, їм треба визначитися з цим", - підсумував Джонсон.