Отруєння Скрипаля: Єврорада підтримала обвинувачення Британії проти РФ

Єврорада згодна, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Єврорада згодна з Великобританією, що за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля відповідальна, швидше за все, Росія. Про це він повідомив у своєму мікро-блозі у Twitter.

"Єврорада згодна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться в повідомленні.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018

Нагадаємо, у Великобританії доставили в лікарню другого поліцейського, який займався розслідуванням отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Його лікують в амбулаторних умовах у районній лікарні в Солсбері, де Сергій і Юлія знаходяться в критичному стані. У поліцейського є незначні симптоми отруєння, в тому числі роздратування шкіри. Тимчасовий керівник поліції графства Вілтшир визнав, що спеціальне очищення головних місць, пов'язаних з нападом, від наявності залишків хімічної речовини ще не почалося. Тим часом Британія поки не збирається вводити санкції проти РФ.