Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Отруєння Скрипаля: Єврорада підтримала обвинувачення Британії проти РФ

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 03:16
Фото: Дональд Туск
Фото: Дональд Туск

Єврорада згодна, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Єврорада згодна з Великобританією, що за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля відповідальна, швидше за все, Росія. Про це він повідомив у своєму мікро-блозі у Twitter.

"Єврорада згодна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Великобританії доставили в лікарню другого поліцейського, який займався розслідуванням отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Його лікують в амбулаторних умовах у районній лікарні в Солсбері, де Сергій і Юлія знаходяться в критичному стані. У поліцейського є незначні симптоми отруєння, в тому числі роздратування шкіри. Тимчасовий керівник поліції графства Вілтшир визнав, що спеціальне очищення головних місць, пов'язаних з нападом, від наявності залишків хімічної речовини ще не почалося. Тим часом Британія поки не збирається вводити санкції проти РФ.

Справа Скрипаля: посли США, Франції, Німеччини та Китаю не прийдуть на зустріч в МЗС РФ Справа Скрипаля: посол Великобританії не прийде на зустріч в МЗС РФ
Теги: Дональд Туск, Російська Федерація, Великобритания, Рада Європи
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top