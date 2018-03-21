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Дело Скрипаля: Британия пока не собирается вводить санкции против РФ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 02:23
Фото: Флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih0)
Фото: Флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih0)

Ужесточились проверки частных рейсов, поступающих в Великобританию

Великобритания не будет на данный момент налагать на Россию санкции. Об этом на встрече, посвященной отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мей, передает  Associated Press.

"Британия заявляет, что на данный момент она не будет налагать на Россию дальнейшие санкции в отношении отравления бывшего шпиона, но продолжает активно принимать новые меры", - пишет издание.

Встреча Совета национальной безопасности произошла во вторник после того, как почти двум десяткам российских дипломатов было приказано покинуть Великобританию из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии.

Британия уже изгнала 23 российских дипломатов и разорвала контакты на высоком уровне с Москвой.

"В дополнение к высылке дипломатов Британия ужесточила проверки частных рейсов, поступающих в Великобританию, и готовит законодательство, в котором будет идти речь о активах правонарушителей", - говорится в сообщении. 

Британия "активно рассматривает" дальнейшие меры.

Напомним, Лондон продолжит оказывать давление на Россию из-за дела Скрипаля.

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Теги: Российская Федерация, Великобритания, отравление
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