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Дело Скрипаля: экс-шпиона могли отравить в автомобиле

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 22:57
Фото: Сергей Скрипаль
Фото: Сергей Скрипаль

Нервно-паралитическое вещество распространилось через систему вентиляции авто

Экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией могли отравить нервно-паралитическим веществом через систему вентиляции автомобиля. Об этом сообщает ABC News.

Так, согласно указанной версии, нервно-паралитическое вещество было порошкообразной формы и распространилось по автомобилю через вентиляционную систему.

Напомним, ранее сообщалось, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил о том, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля совместно с Москвой.

Так, отравление произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Жертвой покушения стал не только сам Скрипаль, но и его 33 дочь, которая приехала из Москвы. Обоих без сознания и признаков телесных повреждений нашли на скамье у торгового центра "The Maltings" и госпитализировали в состоянии комы. 

Позднее в больницу попал и полицейский, который первым прибыл на место происшествия. По информации полиции, от действия отравляющего вещества пострадал 21 человек. Следы яда были найдены и в ресторане Zizzi, где отец с дочерью обедали незадолго до инцидента.

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Теги: Великобритания, отравление
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