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Интервью

Джонсон заявил о желании Лондона расследовать "дело Скрипаля" совместно с РФ

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 17:59
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

Однако в Британии сомневаются, что российская власть действительно хочет такого сотрудничества

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил о том, что ему хотелось бы, чтобы Лондон вел расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля совместно с Москвой. Об этом в воскресенье, 18 марта, он заявил в интервью ВВС.

Однако в Великобритании, как уточнил министр, сомневаются в том, что российские власти, выражая желание участвовать в этом расследовании, "искренни в своих намерениях".

"На самом деле у нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитического вещества с целью убийства, но и создавала запасы "Новичка", - заверил Джонсон, подчеркнув, что в связи с этим Лондон больше доверяет специалистам международной Организации по запрещению химического оружия.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя желание Джонсона расследовать "дело Скрипаля" совместно с Москвой, заявил, что Россия готова к такому сотрудничеству.

"Мы очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству", - сказал сенатор, отметив, что в Москве в этом видят "шаг Лондона к нормализации отношений" с Россией.

Он также подчеркнул, что российские следователи хотели бы изучить образцы отравляющего вещества, от которого пострадали Скрипали, и "установить истину в этом деле".

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".

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Теги: Великобритания, отравление, борис джонсон
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