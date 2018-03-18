Справа Скрипаля: екс-шпигуна могли отруїти в автомобілі

Екс-шпигуна Сергія Скрипаля з донькою Юлією могли отруїти нервово-паралітичною речовиною через систему вентиляції автомобіля. Про це повідомляє ABC News.

Так, відповідно до вказаної версії, нервово-паралітична речовина була порошкоподібної форми і поширилося по автомобілю через вентиляційну систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський міністр закордонних справ Борис Джонсон повідомив про те, що йому хотілося б, щоб Лондон вів розслідування справи про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля спільно з Москвою.

Так, отруєння сталося 4 березня 2018 року в Солсбері. Жертвою замаху став не тільки сам Скрипаль, але і його 33 дочка, яка приїхала з Москви. Обох без свідомості і ознак тілесних ушкоджень знайшли на лаві біля торгового центру "The Maltings" і госпіталізували в стані коми.

Пізніше в лікарню потрапив і поліцейський, який першим прибув на місце події. За інформацією поліції, від дії отруйної речовини постраждала 21 людина. Сліди отрути були знайдені і в ресторані Zizzi, де батько з дочкою обідали незадовго до інциденту.