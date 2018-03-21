Справа Скрипаля: Британія поки не збирається вводити санкції проти РФ

Великобританія не буде на даний момент накладати на Росію санкції. Про це на зустрічі, присвяченій отруєнню колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки, повідомила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, передає Associated Press.

"Британія заявляє, що на даний момент вона не буде накладати на Росію подальші санкції щодо отруєння колишнього шпигуна, але продовжує активно приймати нові заходи", - пише видання.

Зустріч Ради національної безпеки сталася у вівторок після того, як майже двом десяткам російських дипломатів було наказано покинути Великобританію через отруєння Скрипаля і його доньки Юлії.

Британія вже вигнала 23 російських дипломатів і розірвала контакти на високому рівні з Москвою.

"На додаток до вигнання дипломатів Британія посилила перевірки приватних рейсів, що надходять в Британію, і готує законодавство, в якому буде йти мова про активи правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Британія "активно розглядає" подальші заходи.

Нагадаємо, Лондон продовжить чинити тиск на Росію через справу Скрипаля.