Дело Скрипаля: в Британии заявили, что терпение по отношению к Путину на исходе

Поддержка позиции Лондона является поражением для Путина, заявили в Британии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что мир объединился вокруг позиции Лондона относительно отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и что терпение по отношению к президенту России Владимиру Путину на исходе. Об этом сообщает Reuters

Сообщается, что в ходе визита в Эстонию Уильямсон сказал, что поддержка позиции Великобритании " является поражением для президента Путина".

"Терпение мира по отношению к президенту Путину и его действиям уже на исходе, и то, что и страны-члены НАТО, и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному Королевству... Я на самом деле думаю, что это самый лучший ответ, на который мы могли рассчитывать", - сказал он.

По его словам, мир объединился вокруг позиции Британии после отравления Скрипаля.

"Их (Кремля, - ред.) намерение, их цель - разделить нас, но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это само по себе большая победа, это посылает необычайно значимый сигнал Кремлю и президенту Путину", - заявил он.

Напомним, сегодня сообщалось, что США и ряд стран Европейского союза вместе объявят о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.