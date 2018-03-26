Справа Скрипаля: у Британії заявили, що терпіння по відношенню до Путіна на межі

Підтримка позиції Лондона є поразкою для Путіна, заявили в Британії

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що світ об'єднався навколо позиції Лондона щодо отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля і терпіння по відношенню до президента Росії Володимира Путіна закінчується. Про це повідомляє Reuters

Повідомляється, що в ході візиту в Естонію Вільямсон сказав, що підтримка позиції Великої Британії "є поразкою для президента Путіна".

"Терпіння світу по відношенню до президента Путіна і його дій вже закінчується, і те, що і країни-члени НАТО, і країни Євросоюзу висловили підтримку Сполученому Королівству... Я насправді думаю, що це найкраща відповідь, на яку ми могли розраховувати", - сказав він.

За його словами, світ об'єднався навколо позиції Британії після отруєння Скрипаля.

"Їх (Кремля, - ред.) намір, їх мета - розділити нас, але ми бачимо, що світ об'єднується навколо позиції Британії і це саме по собі велика перемога, це посилає надзвичайно значущий сигнал Кремлю і президенту Путіну", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США і низка країн Європейського союзу разом оголосять про висилку російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.