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Справа Скрипаля: у Британії заявили, що терпіння по відношенню до Путіна на межі

НовиниПолітика    26.03.2018 - 14:50
Фото: Гевін Вільямсон (flickr.com number10gov)
Фото: Гевін Вільямсон (flickr.com number10gov)

Підтримка позиції Лондона є поразкою для Путіна, заявили в Британії

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що світ об'єднався навколо позиції Лондона щодо отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля і терпіння по відношенню до президента Росії Володимира Путіна закінчується. Про це повідомляє Reuters

Повідомляється, що в ході візиту в Естонію Вільямсон сказав, що підтримка позиції Великої Британії "є поразкою для президента Путіна".

"Терпіння світу по відношенню до президента Путіна і його дій вже закінчується, і те, що і країни-члени НАТО, і країни Євросоюзу висловили підтримку Сполученому Королівству... Я насправді думаю, що це найкраща відповідь, на яку ми могли розраховувати", - сказав він.

За його словами, світ об'єднався навколо позиції Британії після отруєння Скрипаля.

"Їх (Кремля, - ред.) намір, їх мета - розділити нас, але ми бачимо, що світ об'єднується навколо позиції Британії і це саме по собі велика перемога, це посилає надзвичайно значущий сигнал Кремлю і президенту Путіну", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США і низка країн Європейського союзу разом оголосять про висилку російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

 

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Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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