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Интервью

По делу Скрипалей опрошены боле 900 человек

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:04
Иллюстративное фото (facebook.com theintercept.com)
Иллюстративное фото (facebook.com theintercept.com)

В Солсбери продолжают работать 100 детективов отделения по борьбе с терроризмом

В рамках расследования инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери правоохоранители опросили боле 900 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Скотланд-ярда.

"На сегодняшний день в Солсбери было проведено 176 обысков, более 900 свидетельских показаний были получены", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что расследование дела Скрипалей продолжается и на сегодня в Солсбери продолжают работать 100 детективов отделения по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция потратила на расследование инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 7,5 млн фунтов (10 млн долларов).

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Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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