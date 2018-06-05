По делу Скрипалей опрошены боле 900 человек

В Солсбери продолжают работать 100 детективов отделения по борьбе с терроризмом

В рамках расследования инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери правоохоранители опросили боле 900 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Скотланд-ярда.

"На сегодняшний день в Солсбери было проведено 176 обысков, более 900 свидетельских показаний были получены", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что расследование дела Скрипалей продолжается и на сегодня в Солсбери продолжают работать 100 детективов отделения по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция потратила на расследование инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери 7,5 млн фунтов (10 млн долларов).