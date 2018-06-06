Справа Скрипаля: у Британії відновили хронологію подій

Правоохоронці відновили приблизну послідовність подій у день отруєння

В рамках розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів британські правоохоронці відновили приблизну послідовність подій у день отруєння. Про це йдеться в повідомленні на сайті Скотленд-Ярду.

Так, Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви в 14:40 за місцевим часом 3 березня. На наступний день в районі 9:15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-норт і Уілтон-роуд. В 13:30 машина була помічена на Девизес-роуд на шляху до центру міста.

"Ще десять хвилин потому Скрипалі припаркували машину і попрямували в паб Bishops Mill в центрі міста. О 14.20 вони пообідали в ресторані Zizzi, з якого пішли в 15:35. Через сорок хвилин екстреної служби надійшов дзвінок від місцевого жителя, прибулі на місце поліцейські виявили постраждалих на лавці неподалік від ресторану. Всі вказівки часу залишаються приблизними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках розслідування отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері правоохоронці опитали понад 900 осіб.