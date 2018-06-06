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Справа Скрипаля: у Британії відновили хронологію подій

НовиниПолітика    06.06.2018 - 02:03
Фото: Сергій Скрипаль
Фото: Сергій Скрипаль

Правоохоронці відновили приблизну послідовність подій у день отруєння

В рамках розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів британські правоохоронці відновили приблизну послідовність подій у день отруєння. Про це йдеться в повідомленні на сайті Скотленд-Ярду.

Так, Юлія Скрипаль прилетіла до Лондона з Москви в 14:40 за місцевим часом 3 березня. На наступний день в районі 9:15 автомобіль її батька бачили на Лондон-роуд, Черчілль-вей-норт і Уілтон-роуд. В 13:30 машина була помічена на Девизес-роуд на шляху до центру міста.

"Ще десять хвилин потому Скрипалі припаркували машину і попрямували в паб Bishops Mill в центрі міста. О 14.20 вони пообідали в ресторані Zizzi, з якого пішли в 15:35. Через сорок хвилин екстреної служби надійшов дзвінок від місцевого жителя, прибулі на місце поліцейські виявили постраждалих на лавці неподалік від ресторану. Всі вказівки часу залишаються приблизними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках розслідування отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері правоохоронці опитали понад 900 осіб.

У Британії почали операцію по очищенню місць, пов'язаних з отруєнням Скрипалів Поліція визначила підозрюваних у замаху на Скрипалів, - Telegraph
Темы: Справа Скрипаля    Теги публікації: Великобритания, расследование, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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