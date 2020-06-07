Дело Скрипалей: экс-разведчик с дочерью изменили имена и покинули Британию

Ранее отравленные бывший офицер Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия изменили имена и уехали из Британии. Семья перебралась в Новую Зеландию.

Об этом пишет ВВС, ссылаясь на газету Sunday Times.

Газета в свою очередь ссылается на высокопоставленные источники в правительстве Британии.

Указано, что перед отправлением в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Британии. Они находились под защитой секретной разведывательной службы (МИ-6).

Кроме того, собеседник Sunday Times отметил, что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь, чтобы начать жизнь в другой стране.

Также отмечается, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо. В частности, они отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса в прошлом году.

Так, Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Власти Великобритании обвинили спецслужбы РФ в попытке отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Подозреваемыми назвали двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Позже журналисты выяснили, под этими именами скрывались полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией.

Напомним, посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт заявила, что дело Скрипалей может расследоваться годами.

Как писало РБК-Украина, в деле отравления Скрипалей был установлен третий подозреваемый.