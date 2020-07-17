Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь

Сняты некоторые ограничения на общение с военнослужащими
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которым она проходит службу.
Об этом сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.
Вместе с тем, суд продолжил возложенные на нее ранее обязательства.
"Очередная маленькая победа. Печерский районный суд Киева продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которыми Яна проходит службу, и преподавателями учебного заведения", - отметил адвокат.
Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.
Ранее суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.
РБК-Украина писало, что суд оставил под стражей до 13 сентября другую подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко.
На днях Киевский апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.