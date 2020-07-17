Справа Шеремета: суд пом'якшив запобіжний захід Дугарь

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. ЇЇ виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими вона проходить службу.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Денис Ломанов у Facebook.

Разом з тим, суд продовжив покладені на неї раніше обов'язки.

"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими Яна проходить службу, та викладачами навчального закладу", - зазначив адвокат.

Він додав, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов' язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів.

Раніше суд пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь - їй дозволили зняти електронний браслет.

РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою до 13 вересня іншу підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко.

Днями Київський апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка.