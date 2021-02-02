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Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко

Автор: РБК-Украина

Шевченковский районный суд города Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Он будет находиться под стражей до 2 апреля.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко Андрей к 2 апреля 2021 включительно", - заявила судья.

Следующее заседание состоится 9 февраля в 14:00.

Напомним, ранее защита просила Шевченковский райсуд отпустить Антоненко под личное обязательство, но ходатайство было отклонено.

В январе бывший белорусский спецназовец Игорь Макар приехал в Украину и дал показания по делу об убийстве Шеремета. Украинская сторона заявила, что эта информация может помочь выйти на заказчика преступления.

"Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал ее, потому что некоторым людям грозила опасность… я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования", - отмечал Макар.

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