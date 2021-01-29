Дело Шеремета: суд отказался отменить арест Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте Андрея Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко останется под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение коллегии судей.

В частности, сегодня коллегия судей отклонила жалобу защиты Антоненко. Таким образом, решение Шевченковского райсуда Киева о продлении ареста осталось без изменений.

Напомним, ранее защита просила Шевченковский райсуд отпустить Антоненко под личное обязательство, но ходатайство было отклонено.

В январе бывший белорусский спецназовец Игорь Макар приехал в Украину и дал показания по делу об убийстве Шеремета. Украинская сторона заявила, что эта информация может помочь выйти на заказчика преступления.

"Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал ее, потому что некоторым людям грозила опасность… я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования", - отмечал Макар.

Кроме того, он предположил, что расследование дела Шеремета может "в корне измениться".