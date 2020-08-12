Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Судья также отказал поручителям подозреваемого.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: заседание суда (facebook.com/TeterukAndrii)

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа суд отпустил Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.