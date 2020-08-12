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Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Киев, Среда 12 августа 2020 16:16
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ранее Андрею Антоненко продлили арест до середины сентября

Киевский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Судья также отказал поручителям подозреваемого.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражейФото: заседание суда (facebook.com/TeterukAndrii)

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа суд отпустил Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

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