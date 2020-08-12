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Справа Шеремета: суд залишив Антоненко під вартою

Київ, Середа 12 серпня 2020 16:16
Справа Шеремета: суд залишив Антоненко під вартою
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раніше Андрію Антоненко продовжили арешт до середини вересня

Київський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветерана АТО Андрія Антоненко. Суддя також відмовив поручителям підозрюваного.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Справа Шеремета: суд залишив Антоненко під вартоюФото: засідання суду (facebook.com/TeterukAndrii)

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугаров і ветерана АТО Андрія Антоненко.

11 серпня суд відпустив Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, суд пом'якшив запобіжний захід Яні Дугаров - їй дозволили зняти електронний браслет.

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