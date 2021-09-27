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Дело Шеремета: суд ослабил домашний арест Антоненко и сохранил обязательства Дугарь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченковский районный суд Киева на заседании 27 сентября ослабил меру пресечения одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Андрею Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично", - заявила председательствующая судья.

По ее словам, Антоненко мера пресечения изменена на домашний арест в определенный период суток с использованием электронного браслета в период с 23:00 до 06:00. Она будет действовать до 27 ноября.

Суда также продлил на два месяца меру пресечения второму фигуранту уголовного дела - Яне Дугарь, на которую после внесения залога в размере 168 тысяч гривен было возложено личное обязательство.

Третьей подозреваемой - Юлии Кузьменко - суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

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Павел ШереметМера пресечения