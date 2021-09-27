Справа Шеремета: суд послабив домашній арешт Антоненка і зберіг зобов'язання Дугарь

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 27 вересня послабив запобіжний захід одному з фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про Андрія Антоненка - його відпустили під нічний домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Андрію Антоненку терміну дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково", - заявила головуюча суддя.
За її словами, Антоненку запобіжний захід змінено на домашній арешт у певний період доби з використанням електронного браслета в період з 23:00 до 06:00. Вона діятиме до 27 листопада.
Суду також продовжив на два місяці запобіжний захід другому фігуранту кримінальної справи - Яні Дугар, на яку після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень було покладено особисте зобов'язання.
Третій підозрюваній-Юлії Кузьменко - суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.
Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.