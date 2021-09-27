Справа Шеремета: суд послабив домашній арешт Антоненка і зберіг зобов'язання Дугарь

"Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Андрію Антоненку терміну дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково", - заявила головуюча суддя.

За її словами, Антоненку запобіжний захід змінено на домашній арешт у певний період доби з використанням електронного браслета в період з 23:00 до 06:00. Вона діятиме до 27 листопада.

Суду також продовжив на два місяці запобіжний захід другому фігуранту кримінальної справи - Яні Дугар, на яку після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень було покладено особисте зобов'язання.

Третій підозрюваній-Юлії Кузьменко - суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.