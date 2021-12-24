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Дело Шеремета: Антоненко продлили домашний арест, но сняли электронный браслет

Автор: Сергей Пышкин

Шевченковский районный суд Киева до 24 февраля продлил меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста. В то же время с обвиняемого по делу Шеремета сняли электронный браслет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию заседание Шевченковского районного суда города Киева.

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - заявила судья Оксана Голуб.

Домашний ночной арест был продлен до 24 февраля и другой обвиняемой по делу Шеремета - Юлии Кузьменко. В то же время продлен срок действия обязанностей до 24 февраля и Яне Дугарь.

Рассмотрение дела было отложено до 21 января.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что новые записи по делу убийства журналиста Павла Шеремета подтверждают причастность подозреваемых.

Также РБК-Украина писало о том, что до убийства могли быть причастны белорусские спецслужбы.

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Павел Шеремет