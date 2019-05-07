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Дело о схеме по минимизации таможенных платежей развалилось, - Тупальский

Новости » Политика    07.05.2019 - 18:21
Дело о схеме по минимизации таможенных платежей развалилось, - Тупальский
Фото: Сергей Тупальский (из открытых источников)

Дело развалилось из-за отсутствия нарушений со стороны сотрудников таможни, считает Тупальский

Громкое дело о выявленной на Киевской городской таможне ГФС детективами Национального антикоррупционного бюро Украины схеме по минимизации таможенных платежей на общую сумму 450 миллионов гривен развалилось из-за отсутствия каких-либо нарушений со стороны сотрудников таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского.

"Мы все время объясняли, что действовали в полном соответствии с законодательством и вообще произошло какое-то недоразумение. Но это никому не было интересно ... И что же сейчас с этим делом? Некоторые правоохранительные органы уже закрыли расследование. В других правоохранительных органах – оно на грани закрытия. Дела рассыпались из-за отсутствия каких-либо доказательств каких-либо нарушений со стороны таможенников!", - написал он, добавив, что расследование велось по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса – т.е. против сотрудников таможни, а не против организаторов схемы.

Тупальский пояснил, что суть претензий к таможенникам заключалась в том, что они не корректировать таможенную стоимость в сторону увеличения на этапе оформления временной декларации (ІМ40ТН).

"Высоко мотивированные, но плохо подготовленные следователи ничего не хотели слышать о Таможенном кодексе и о том, что у нас нет ни обязанностей, ни права, ни методики корректировать таможенную стоимость на данном этапе таможенного оформления.

Для правоохранителей есть простой индикатор: если кто-то оформляет груз по условным 3 долларам за килограмм, а рядом такой же контейнер оформляется по 1 доллару, то это таможня наносит вреда государству. Точка", - подчеркнул он.

Тупальский отметил, что в ходе следствия различные правоохранительные органы, включая СБУ, полицию, прокуратуру, а позже ГБР, расследуя это дело, провели в общей сложности около 150 обысков и допросили около 200 работников таможни – треть личного состава, что существенно осложнило работу людей.

Точку же в деле фактически поставил Кабинет министров, который 24 апреля т.г. принял постановление № 344 "О внесении изменений в Положение о таможенных декларациях".

Этим постановлением правительство наконец-то дало таможенникам механизм расчета и право принимать меры обеспечения на этом этапе таможенного оформления.

"То есть способ, установленный законодательством, а не по требованию правоохранительных органов. Только сейчас появились законные требования о "поднятия" числовых значений стоимости на время оформления таможенных накладных…

150 обысков. 200 допрошенных таможенников. Тысячи публикаций о "незаконных схемах" и "коррупции на таможне". И только одно постановление правительства, которое подтвердило, что работники Киевской городской таможни до этого не имели законных оснований делать то, что от них требовали правоохранители", - заключил Тупальский.

Как известно, осенью Соломенский районный суд Киева по ходатайству НАБУ арестовал на счетах таможен Государственной фискальной службы 450 млн грн доначислений, которые таможня должна вернуть компаниям-импортерам по решению суда. Тогда же НАБУ заявило, что раскрыло крупную схему по минимизации таможенных платежей на 450 миллионов гривен.

Позднее Тупальский заявил, что дело расследуется не против организаторов схемы, а против таможенников. При этом указанных 450 миллионов гривен на счетах таможни не было, а часть фирм, фигурировавших в определении суда, никогда даже не оформлялись на Киевской городской таможне.

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