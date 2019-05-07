Справа про схему мінімізації митних платежів розвалилася, - Тупальський

Фото: Сергій Тупальський (з відкритих джерел)

Справа розвалилася через відсутність порушень з боку співробітників митниці, вважає Тупальський

Гучна справа про виявлену на Київській міській митниці ДФС детективами Національного антикорупційного бюро України схему мінімізації митних платежів на загальну суму 450 мільйонів гривень розвалилася через відсутність будь-яких порушень з боку працівників митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

"Ми весь час пояснювали, що діяли в повній відповідності з законодавством і взагалі сталося якесь непорозуміння. Але це нікому не було цікаво ... І що зараз з цією справою? Деякі правоохоронні органи вже закрили розслідування. В інших правоохоронних органах – воно на межі закриття. Справи розсипалися через відсутність будь-яких доказів будь-яких порушень з боку митників!", - написав він, додавши, що розслідування велося за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу – тобто проти співробітників митниці, а не проти організаторів схеми.

Тупальський пояснив, що суть претензій до митників полягала в тому, що вони не коригувати митну вартість у бік збільшення на етапі оформлення тимчасової декларації (ІМ40ТН).

"Високо мотивовані, але погано підготовлені слідчі нічого не хотіли чути про Митний кодекс і про те, що у нас немає ні обов'язків, ні права, ні методики коригувати митну вартість на даному етапі митного оформлення.

Для правоохоронців є простий індикатор: якщо хтось оформляє вантаж по умовних 3 доларах за кілограм, а поруч такий же контейнер оформляється по 1 долару, то це митниця завдає шкоди державі. Крапка", - підкреслив він.

Тупальський зазначив, що в ході слідства різні правоохоронні органи, включаючи СБУ, поліцію, прокуратуру, а пізніше ДБР, розслідуючи цю справу, провели в загальній складності близько 150 обшуків і допитали близько 200 працівників митниці – третина особового складу, що істотно ускладнило роботу людей.

Крапку ж у справі фактично поставив Кабінет міністрів, який 24 квітня п. р. прийняв постанову № 344 "Про внесення змін до Положення про митні декларації".

Цією постановою уряд нарешті дав митникам механізм розрахунку і право вживати заходів забезпечення на цьому етапі митного оформлення.

"Тобто спосіб, встановлений законодавством, а не за вимогою правоохоронних органів. Тільки зараз з'явилися законні вимоги про "підняття" числових значень вартості на час оформлення митних накладних...

150 обшуків. 200 допитаних митників. Тисячі публікацій про "незаконні схеми" і "корупцію на митниці". І тільки одна постанова уряду, яка підтвердила, що працівники Київської міської митниці до цього не мали законних підстав робити те, що від них вимагали правоохоронці", - резюмував Тупальський.

Як відомо, восени Солом'янський районний суд Києва за клопотанням НАБУ заарештував на рахунках митниць Державної фіскальної служби 450 млн грн донарахувань, які митниця має повернути компаніям-імпортерам за рішенням суду. Тоді ж НАБУ заявило, що розкрило велику схему з мінімізації митних платежів на 450 мільйонів гривень.

Пізніше Тупальський заявив, що справа розслідується не проти організаторів схеми, а проти митників. При цьому зазначених 450 мільйонів гривень на рахунках митниці не було, а частина фірм, які фігурували у постанові суду, ніколи навіть не оформлялися на Київській міській митниці.