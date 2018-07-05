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Интервью

Дело Сенцова: адвокат рассказал о провокациях, направленных на получение паспорта РФ украинцем

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 12:37
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Адвокат сообщил, что СИЗО не пропускал писем и заявлений от Сенцова

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал о провокациях, направленных на получение паспорта Российской Федерации (РФ) украинцем. Об этом он написал в Facebook.

"В отношении Сенцова Олега было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получение паспорта. Так как Олег всегда читает документы, то эти акциии провалились", - написал он.

В частности, Динзе сообщил о попытках заставить Сенцова подписать документы на российское гражданство в колониях, через которые украинец ехал по этапу, а также в Якутии.

Адвокат добавил, что Сенцов не мог отказаться от гражданства РФ "введенного федеральным конституционным законом по анексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений, также они считали, что любые сведения из уголовного дела являются тайной следствия".

"СИЗО не пропускал писем и заявлений от Олега, все они оседали у следователя и дальше им не дали ход. В итоге, то время, когда Олег мог отказаться от гражданства в установленные законом сроки были пропущены по обстоятельствам указанным выше", - заявил он.

При этом Динзе отметил, что сторона защиты решила не оспаривать процедуру навязывания гражданства РФ в "судах" Крыма, "чтобы не легитимизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины".

"Суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым. В суде первой инстанции тоже были удивлены, когда стали установочные данные, что Олег гражданин России, хотя в деле паспорт гражданина Украины", - добавил он.

Напомним, ранее Динзе сообщал, что депутат Госдумы России, бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала непосредственное участие в незаконном аресте Сенцова.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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