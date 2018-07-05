Справа Сенцова: адвокат розповів про провокації, спрямовані на отримання паспорта РФ українцем

Адвокат повідомив, що СІЗО не пропускав листів і заяв від Сенцова

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів про провокації, спрямовані на отримання паспорта Російської Федерації (РФ) українцем. Про це він написав у Facebook.

"Щодо Олега Сенцова було кілька провокацій по спробі підписати документи на отримання російського громадянства і, відповідно, отримання паспорта. Так як Олег завжди читає документи, то ці акції провалилися", - написав він.

Зокрема, Дінзе повідомив про спроби змусити Сенцова підписати документи на російське громадянство в колоніях, через які українець їхав по етапу, а також в Якутії.

Адвокат додав, що Сенцов не міг відмовитися від громадянства РФ "введеного федеральним конституційним законом через анексію Криму, так як ФСБ відмовлялася давати дозвіл на засвідчення довіреностей і заяв, також вони вважали, що будь-які відомості з кримінальної справи є таємницею слідства".

"СІЗО не пропускав листів і заяв від Олега, всі вони осідали у слідчого і далі їм не дали хід. У підсумку, той час, коли Олег міг відмовитися від громадянства у встановлені законом терміни були пропущені за обставинами зазначеним вище", - заявив він.

При цьому Дінзе зазначив, що сторона захисту вирішила не оскаржувати процедуру нав'язування громадянства РФ в "судах" Криму, "щоб не легитимізувати незаконні процедури Росії у відношенні громадянина України Олега Сенцова, залишивши статус де-юре громадянина України".

"Суди не стали в рішеннях зазначати громадянство Сенцова, залишивши це питання відкритим. В суді першої інстанції теж були здивовані, коли стали установчі дані, що Олег громадянин Росії, хоча у справі паспорт громадянина України", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дінзе повідомляв, що депутат Держдуми Росії, колишня "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська брала безпосередню участь в незаконному арешті Сенцова.