Дело Семинского: стало известно о встрече нардепа с Рудьковским в ОГП

В пятницу, 21 мая, в Офисе генерального прокурора состоялась очная ставка между экс-министром транспорта Николаем Рудьковским и нардепом Олегом Семинским, в рамках расследования похищения последнего в 2012 году. Вместе с Семинским пришел депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, но довести следственное мероприятие до конца не получилось.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Очная ставка. Что происходит в конфликте вокруг "Нефтегаздобычи" .

Во время очной ставки Шуфрич якобы де-факто подтвердил, что в период, когда Семинский был "похищен" (2012-2015 годы), он на самом деле находился за границей.

"Само следственное мероприятие при этом закончилось ничем. Шуфрич уехал на суд по делу Медведчука, чтобы попытаться взять коллегу по фракции на поруки. Вслед за ним уехал и Семинский", - говорится в материале.

В итоге следователям ОГП не удалось даже составить протокол очной ставки.

Эту информацию частично подтвердил и Николай Катеринчук, сооснователь юридической фирмы "Катеринчук, Моор и партнеры", которая представляет интересы Рудьковского. По словам адвоката, Рудьковский действительно приходил в ОГП в пятницу для участия в следственных действиях.