Справа Семінського: стало відомо про зустріч нардепа з Рудьковським в ОГП

У п'ятницю. 21 травня, в Офісі генерального прокурора відбулася очна ставка між екс-міністром транспорту Миколою Рудьковським і нардепом Олегом Семінським, в рамках розслідування викрадення останнього у 2012 році. Разом з Семінським прийшов депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, але довести слідчий захід до кінця не вийшло.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Очна ставка. Що відбувається в конфлікті навколо "Нафтогазвидобування" .

Під час очної ставки Шуфрич нібито де-факто підтвердив, що в період, коли Семінський був "викрадений" (2012-2015 роки), він насправді перебував за кордоном.

"Сам слідчий захід при цьому закінчився нічим. Шуфрич поїхав на суд у справі Медведчука, щоб спробувати взяти колегу по фракції на поруки. Слідом за ним поїхав і Семінський", - йдеться в матеріалі.

У підсумку слідчим ОГП не вдалося навіть скласти протокол очної ставки.

Цю інформацію частково підтвердив і Микола Катеринчук, співзасновник юридичної фірми "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси Рудьковського. За словами адвоката, Рудьковський дійсно приходив в ОГП в п'ятницю для участі в слідчих діях.