Дело Семинского: обнародованы записи переговоров нардепа с подозреваемым в похищении

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 10 октября 2020 года сделало запись разговора нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с Андреем Мельником, которого нардеп сам называл своим похитителем.

"Именно Мельника Семинский ранее многократно называл своим непосредственным похитителем в 2012 году. И теперь это не просто встреча - это народный депутат что-то обсуждает с подозреваемым в бандитизме. Запись законная, осуществлена по поручению прокурора Офиса генпрокурора [Дмитрия] Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка [Александра Владимировича] в рамках слежки за Мельником, подозреваемым по делу. Но получилось, что Семинский, поговорив с Мельником, который находился под наблюдением СБУ, помог следствию выйти на самого себя", - говориться в статье.

Издание также приводит фрагмент записи, на которых Семинский хвастается своей политической поддержкой, рассказывает о взятках судьям, а также договаривается с Мельником об организации переговоров с другими нардепами и криминальными авторитетами.