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Справа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденні

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 15:41
Справа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденні Фото: Олег Семінський (facebook.com.Sluganarodu.Seminsky)
Автор: РБК-Україна

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 10 жовтня 2020 року зробило запис розмови нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого нардеп сам називав своїм викрадачем.

Про це повідомляє "Цензор.нет", опублікувавши відповідні фрагменти аудіозапису.

"Саме Мельника Семінський раніше багаторазово називав своїм безпосереднім викрадачем в 2012 році. І тепер це не просто зустріч - це народний депутат щось обговорює з підозрюваним у бандитизмі. Запис законна, здійснена за дорученням прокурора Офісу генпрокурора [Дмитра] Кривовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка [Олександра Володимировича] в рамках стеження за Мельником, підозрюваним у справі. Але вийшло, що Семінський, поговоривши з Мельником, який перебував під наглядом СБУ, допоміг слідству вийти на самого себе", - говориться в статті.

Видання також наводить фрагмент запису, на яких Семінський хвалиться своєю політичною підтримкою, розповідає про хабарі суддям, а також домовляється з Мельником про організацію переговорів з іншими нардепами й кримінальними авторитетами.

Справа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденніСправа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденні

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про викрадення в 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

Раніше повідомлялося, що Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшої приватної газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування", в якій чинний нардеп від "Слуги народу" Семінський колись був директором.

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