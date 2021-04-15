Справа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденні

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 10 жовтня 2020 року зробило запис розмови нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого нардеп сам називав своїм викрадачем.

"Саме Мельника Семінський раніше багаторазово називав своїм безпосереднім викрадачем в 2012 році. І тепер це не просто зустріч - це народний депутат щось обговорює з підозрюваним у бандитизмі. Запис законна, здійснена за дорученням прокурора Офісу генпрокурора [Дмитра] Кривовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка [Олександра Володимировича] в рамках стеження за Мельником, підозрюваним у справі. Але вийшло, що Семінський, поговоривши з Мельником, який перебував під наглядом СБУ, допоміг слідству вийти на самого себе", - говориться в статті.

Видання також наводить фрагмент запису, на яких Семінський хвалиться своєю політичною підтримкою, розповідає про хабарі суддям, а також домовляється з Мельником про організацію переговорів з іншими нардепами й кримінальними авторитетами.