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Дело Савченко: защита завтра подаст апелляцию на арест нардепа

НовостиПолитика    25.03.2018 - 20:16
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

По делу Савченко завтра обжалуют решение суда о мере пресечения

По делу нардепа Надежды Савченко ее адвокаты завтра, 26 марта 2018 года, подадут апелляцию на решение суда об аресте. Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Савченко Виктор Чевгуз.

По словам Чевгуза, в понедельник защита намерена подать апелляционную жалобу.

"Апелляция по делу Савченко будет не раньше среды. Завтра мы только подаем жалобу", - отметил он.

Напомним, 23 марта Савченко арестовали на 2 месяца. По данным следствия, она совершила преступления против основ национальной безопасности, а также регулярно посещала оккупированный Донбасс. По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала совершить взрывы в здании Верховной рады, а также ликвидировать президента Петра Порошенко.

На суде нардеп заявила, что с 23 марта начинает голодовку. Кроме того, Савченко отметила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

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Теги публикации: Надежда Савченко, арест, апелляция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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