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Справа Савченко: захист завтра подасть апеляцію на арешт нардепа

НовиниПолітика    25.03.2018 - 20:16
Фото: Надія Савченко (УНІАН)
Фото: Надія Савченко (УНІАН)

По справі Савченко завтра оскаржать рішення суду про запобіжний захід

У справі нардепа Надії Савченко її адвокати завтра, 26 березня 2018 року, подадуть апеляцію на рішення суду про арешт. Про це РБК-Україна повідомив адвокат Савченко Віктор Чевгуз.

За словами Чевгуза, в понеділок захист має намір подати апеляційну скаргу.

"Апеляція по справі Савченко буде не раніше середи. Завтра ми тільки подаємо скаргу", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 березня Савченко заарештували на 2 місяці. За даними слідства, вона вчинила злочини проти основ національної безпеки, а також регулярно відвідувала окупований Донбас. За версією Генпрокуратури, Савченко планувала здійснити вибухи в будівлі Верховної ради, а також ліквідувати президента Петра Порошенка.

На суді нардеп заявила, що з 23 березня розпочинає голодування. Крім того, Савченко зазначила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованою.

Савченко поскаржилась на відеоспостереження в камері
Теги публікації: Надія Савченко, арешт, апелляция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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