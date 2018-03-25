Справа Савченко: захист завтра подасть апеляцію на арешт нардепа

По справі Савченко завтра оскаржать рішення суду про запобіжний захід

У справі нардепа Надії Савченко її адвокати завтра, 26 березня 2018 року, подадуть апеляцію на рішення суду про арешт. Про це РБК-Україна повідомив адвокат Савченко Віктор Чевгуз.

За словами Чевгуза, в понеділок захист має намір подати апеляційну скаргу.

"Апеляція по справі Савченко буде не раніше середи. Завтра ми тільки подаємо скаргу", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 березня Савченко заарештували на 2 місяці. За даними слідства, вона вчинила злочини проти основ національної безпеки, а також регулярно відвідувала окупований Донбас. За версією Генпрокуратури, Савченко планувала здійснити вибухи в будівлі Верховної ради, а також ліквідувати президента Петра Порошенка.

На суді нардеп заявила, що з 23 березня розпочинає голодування. Крім того, Савченко зазначила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованою.