Дело Савченко: суд подошел к рассмотрению ходатайства о продлении срока ареста

В суд к Савченко вызывали полицию

Шевченковский районный суд Киева в четверг, 12 июля, приблизился к рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Надежды Савченко. Об этом заявил дежурный судья по делу Савченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Судья отметил, что суд постановил отказать стороне защиты в отводе судьи Владимира Бугиля. Перед этим защита заявила отвод судье Слободянюку, который должен был рассматривать отводе предыдущей судьи. Во вторник адвокаты тоже дважды заявляли отвод судье

Таким образом, после рассмотрения всех отводов суд должен перейти к рассмотрению ходатайства о продлении содержания под стражей.

Ранее в суд к Надежде Савченко вызвали полицию. В частности, нардеп передала полиции заявление о нарушениях в Шевченковском районном суде, которые якобы зафиксировали ее адвокаты.

В частности, адвокаты Савченко обвиняли суд в фальсификации материалов дела. Для общения Савченко с полицией суд объявлял перерыв.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева пытается с 10 утра 12 июля 2018 года начать слушания о продлении срока содержания под стражей. Завтра, 13 июля, в 23.59 срок действия меры пресечения истекает.

Напомним, ранее судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Мартынов заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы.