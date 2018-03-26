Дело Савченко: сторона защиты подала апелляцию на арест нардепа

Дело Савченко будет назначено к рассмотрению через 2-3 дня

Сторона защиты нардепа Надежды Савченко подала в суд апелляционную жалобу на решение суда об аресте нардепа. Об этом заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз в эфире "112 Украина".

Так, адвокат заявил, что подал апелляцию на арест Савченко и судебное заседание, на котором будет рассматриваться указанная жалоба, состоится через два-три дня.

"Под номером 1627/7 от сегодняшнего числа зарегистрирована моя апелляция. Через два-три будет назначено рассмотрение. Как только попадет к судье докладчику, помощник позвонит мне,скажет на какой день и время", - заявил Чевгуз.

Напомним, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года.

Отметим, Савченко инкриминируют заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.