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Дело Савченко: сторона защиты подала апелляцию на арест нардепа

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 14:49
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

Дело Савченко будет назначено к рассмотрению через 2-3 дня

Сторона защиты нардепа Надежды Савченко подала в суд апелляционную жалобу на решение суда об аресте нардепа. Об этом заявил адвокат Савченко Виктор Чевгуз в эфире "112 Украина".

Так, адвокат заявил, что подал апелляцию на арест Савченко и судебное заседание, на котором будет рассматриваться указанная жалоба, состоится через два-три дня.

"Под номером 1627/7 от сегодняшнего числа зарегистрирована моя апелляция. Через два-три будет назначено рассмотрение. Как только попадет к судье докладчику, помощник позвонит мне,скажет на какой день и время", - заявил Чевгуз.

Напомним, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года.

Отметим, Савченко инкриминируют заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Темы: Дело Савченко    Теги публикации: Надежда Савченко, арест, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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