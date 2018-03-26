Справа Савченко: сторона захисту подала апеляцію на арешт нардепа

Спава Савченко буде призначена до розгляду через 2-3 дні

Сторона захисту нардепа Надії Савченко подала до суду апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту нардепа. Про це заявив адвокат Савченко Віктор Чевгуз в ефірі "112 Україна".

Так, адвокат заявив, що подав апеляцію на арешт Савченко і судове засідання, на якому буде розглядатися зазначена скарга, відбудеться через два-три дні.

"За номером 1627/7 від сьогоднішнього числа зареєстрована моя апеляція. Через два-три буде призначена до розгляду. Як тільки попаде до судді доповідача, помічник зателефонує мені, скаже на який день і час", - заявив Чевгуз.

Нагадаємо, 23 березня 2018 року Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці - до 20 травня 2018 року.

Відзначимо, Савченко інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.