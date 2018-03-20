Дело Рубана: апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест

По делу Владимира Рубана (руководителя "Офицерского корпуса") началось рассмотрение в Апелляционном суде Киева жалобы на его арест, передает корреспондент РБК-Украина.

На заседание по делу Рубана прибыла нардеп Надежда Савченко со своей сестрой.

Отметим, ранее Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Его подозревают в подготовке преступления, создании террористической организации и незаконном обращении с оружием.

Фото: заседание по делу Рубана

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко намерена взять Рубана на поруки.

Рубана задержали 8 марта на линии разграничения на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут. В его автомобиле обнаружили оружие, на суде он говорил, что ему не было известно об оружии в авто. По версии следствия, Рубан пытался провезти его для совершения терактов.