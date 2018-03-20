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Дело Рубана: апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест

НовостиОбщество    20.03.2018 - 11:32
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)  
Фото: Владимир Рубан (УНИАН)  

Дело Рубана начали рассматривать в Апелляционном суде Киева

По делу Владимира Рубана (руководителя "Офицерского корпуса") началось рассмотрение в Апелляционном суде Киева жалобы на его арест, передает корреспондент РБК-Украина.

На заседание по делу Рубана прибыла нардеп Надежда Савченко со своей сестрой.

Отметим, ранее Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Его подозревают в подготовке преступления, создании террористической организации и незаконном обращении с оружием.

 

Фото: заседание по делу Рубана

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко намерена взять Рубана на поруки.

Рубана задержали 8 марта на линии разграничения на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут. В его автомобиле обнаружили оружие, на суде он говорил, что ему не было известно об оружии в авто. По версии следствия, Рубан пытался провезти его для совершения терактов.

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Защита обжалует арест Рубана
Теги: арест, Владимир Рубан, апелляция
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