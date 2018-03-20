Справа Рубана: апеляційний суд розпочав розгляд скарги на арешт

У справі Володимира Рубана (керівника "Офіцерського корпусу") розпочався розгляд в Апеляційному суді Києва скарги на його арешт, передає кореспондент РБК-Україна.

На засідання у справі Рубана прибула нардеп Надія Савченко зі своєю сестрою.

Зазначимо, раніше Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави. Його підозрюють у підготовці злочину, створення терористичної організації і незаконному поводженні зі зброєю.

Фото: засідання у справі Рубана

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко має намір взяти Рубана на поруки.

Рубана затримали 8 березня на лінії розмежування на дорозі між окупованою Горлівкою та підконтрольним Україні містом Бахмут. В його автомобілі виявили зброю, на суді він говорив, що йому не було відомо про зброю в авто. За версією слідства, Рубан намагався провезти її для скоєння терактів.