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Справа Рубана: апеляційний суд розпочав розгляд скарги на арешт

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 11:32
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Справу Рубана почали розглядати в Апеляційному суді Києва

У справі Володимира Рубана (керівника "Офіцерського корпусу") розпочався розгляд в Апеляційному суді Києва скарги на його арешт, передає кореспондент РБК-Україна.

На засідання у справі Рубана прибула нардеп Надія Савченко зі своєю сестрою.

Зазначимо, раніше Шевченківський районний суд Києва обрав Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави. Його підозрюють у підготовці злочину, створення терористичної організації і незаконному поводженні зі зброєю.

 

Фото: засідання у справі Рубана

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко має намір взяти Рубана на поруки.

Рубана затримали 8 березня на лінії розмежування на дорозі між окупованою Горлівкою та підконтрольним Україні містом Бахмут. В його автомобілі виявили зброю, на суді він говорив, що йому не було відомо про зброю в авто. За версією слідства, Рубан намагався провезти її для скоєння терактів.

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Захист оскаржить арешт Рубана
Теги: арешт, Владимир Рубан, апелляция
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