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Дело "Роттердам+": заводы Коломойского снова оспаривают закрытие дела

Автор: Наталия Гурковская

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов Игоря Коломойского, а также Центр противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина снова подали иски с просьбой отменить решение о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись на официальном канале суда, который состоялся в четверг, 15 июля.

Следственная судья Екатерина Широкая в начале заседания сообщила, что истец подал заявление об отводе судьи. Из-за этого рассмотрение дела приостановлено до решения вопроса об отводе.

Заявители после назначения рассмотрения дела об отводе не явились в суд, по сути проигнорировав заседание, которое состоялось по их же инициативе. Заседание назначено на пятницу, 16 июля.

По мнению адвокатов, это нетипичное заявление, когда стороны действуют в общих интересах с НАБУ, не доверяют ВАКСу, с которым с момента создания антикоррупционной системы практически всегда было полное взаимопонимание.
В настоящий момент аналогичное дело рассматривает другая судья ВАКС по заявлению, поданному в один день представителями лояльных к НАБУ ЦПК Виталия Шабунина и Запорожского завода ферросплавов Коломойского.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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